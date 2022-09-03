«Спартак» прибил чудовищный ляп защитника, «Трактор» проиграл дома. Итоги дня КХЛ

2 сентября в стартовавшем регулярном чемпионате КХЛ было сыграно пять матчей. Кратко подводим их итоги.

В Екатеринбурге «Автомобилист» открыл сезон игрой с «Локомотивом». Ярославцы размочили счёт в первом периоде усилиями новичка Сергея Андронова, но «Автомобилист» вскоре уравнял цифры на табло (Мэйсек), а во втором периоде хозяева обеспечили задел для победы: Обидин отличился в меньшинстве, Романцев — в равных составах.

В начале третьего периода «Локомотив» подарил надежду своим болельщикам, когда шайба после броска Шалунова в большинстве удачно угодила в находившегося на пятачке Андронова. Но развить успех гости не смогли, а на последней секунде основного времени пропустили ещё и четвёртую шайбу от Голышева.

Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А вот в Челябинске хозяевам льда не удалось порадовать свою публику. «Трактор» пропустил от череповчанина Никиты Гуслистова уже на третьей минуте и с тех пор вынужден был постоянно догонять «Северсталь». Калинин сравнял счёт в первом периоде, но в середине игры гости забили два гола, причём вторая шайба Гуслистова в матче оказалась победной.



Гол Пулккинена «в раздевалку» перед третьим периодом обнадёжил «Трактор», но в заключительной двадцатиминутке челябинцы ни разу не смогли пробить Дмитрия Шугаева, да ещё и пропустили в четвёртый раз от Вовченко.

Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Мытищах «Куньлунь» принимал «Адмирал» и добился уверенной победы. Хозяева контролировали игру, в первом периоде забить не смогли, зато в начале второй трети матча огорошили Никиту Серебрякова дуплетом в большинстве. На 34-й минуте «Куньлунь» ещё раз реализовал лишнего, причём шайба Пу явно оказалась самой красивой в матче.

Затем китайская команда довольно солидно отыграла по счёту, а «сухой» матч сорвался у Джереми Смита лишь за 20 секунд до финальной сирены, когда форвард «Адмирала» Червены проявил недюжинные теннисные навыки при игре на пятачке.

Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Московский «Спартак» на домашней площадке испытал мощное сопротивление «Амура». Красно-белые дважды выходили вперёд в этом матче (отличились Хохлачёв и Любимов), но «Амур» оба раза отыгрывался. В составе хабаровчан солировали игроки первой тройки Кэлоф, Николишин и Руденков, организовавшие две шайбы в большинстве.



В концовке третьего периода складывалось ощущение, что нас ждёт первый в сезоне овертайм, однако матч уложился в основное время. Чудовищная ошибка Руслана Педана и расторопность Ильи Талалуева принесли «Спартаку» первый успех в регулярке.

Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Самый малорезультативный матч игрового дня прошёл в Сочи, где южане принимали «Сибирь». Гости открыли счёт уже на 50-й секунде, когда Тейлор Бек замкнул передачу Основина, а вот затем наступила длительная голевая засуха.



«Сочи» тщетно пытался пробить Антона Красоткина, а на 55-й минуте Владимир Бутузов поставил эффектную точку, забив Максиму Третьяку классным кистевым в контратаке.

Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 3 сентября