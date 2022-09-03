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Результаты матчей КХЛ 2 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей КХЛ 3 сентября, календарь

«Спартак» прибил чудовищный ляп защитника, «Трактор» проиграл дома. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 2 сентября
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У голкипера «Сибири» Антона Красоткина первый «сухарь» нового сезона лиги.

2 сентября в стартовавшем регулярном чемпионате КХЛ было сыграно пять матчей. Кратко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Андронов (Тесанов, Ильенко) – 08:56 (5x5)   1:1 Мэйсек (Ли, Валк) – 14:47 (5x5)   2:1 Обидин (Мэйсек) – 26:39 (4x5)   3:1 Романцев (Гуркин) – 36:53 (5x5)   3:2 Андронов (Шалунов, Сергеев) – 45:07 (5x4)   4:2 Голышев (Валк, Эберт) – 59:59 (5x4)

В Екатеринбурге «Автомобилист» открыл сезон игрой с «Локомотивом». Ярославцы размочили счёт в первом периоде усилиями новичка Сергея Андронова, но «Автомобилист» вскоре уравнял цифры на табло (Мэйсек), а во втором периоде хозяева обеспечили задел для победы: Обидин отличился в меньшинстве, Романцев — в равных составах.

В начале третьего периода «Локомотив» подарил надежду своим болельщикам, когда шайба после броска Шалунова в большинстве удачно угодила в находившегося на пятачке Андронова. Но развить успех гости не смогли, а на последней секунде основного времени пропустили ещё и четвёртую шайбу от Голышева.

Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Гуслистов (Суворов, Гераськин) – 02:14 (5x5)   1:1 Калинин (Пулккинен, Исаев) – 08:26 (5x5)   1:2 Пресс (Пилипенко, Гуслистов) – 27:30 (5x4)   1:3 Гуслистов – 34:55 (5x4)   2:3 Пулккинен (Телегин, Бывальцев) – 37:20 (5x4)   2:4 Вовченко (Пилипенко, Пресс) – 47:18 (5x5)

А вот в Челябинске хозяевам льда не удалось порадовать свою публику. «Трактор» пропустил от череповчанина Никиты Гуслистова уже на третьей минуте и с тех пор вынужден был постоянно догонять «Северсталь». Калинин сравнял счёт в первом периоде, но в середине игры гости забили два гола, причём вторая шайба Гуслистова в матче оказалась победной.

Гол Пулккинена «в раздевалку» перед третьим периодом обнадёжил «Трактор», но в заключительной двадцатиминутке челябинцы ни разу не смогли пробить Дмитрия Шугаева, да ещё и пропустили в четвёртый раз от Вовченко.

Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Фу (Вуд, Ип) – 20:26 (5x4)   2:0 Вуд (Лесли, Пу) – 23:08 (5x4)   3:0 Пу (Ип, Вуд) – 33:12 (5x4)   3:1 Червены (Хамидуллин, Криштоф) – 59:40 (5x4)

В Мытищах «Куньлунь» принимал «Адмирал» и добился уверенной победы. Хозяева контролировали игру, в первом периоде забить не смогли, зато в начале второй трети матча огорошили Никиту Серебрякова дуплетом в большинстве. На 34-й минуте «Куньлунь» ещё раз реализовал лишнего, причём шайба Пу явно оказалась самой красивой в матче.

Затем китайская команда довольно солидно отыграла по счёту, а «сухой» матч сорвался у Джереми Смита лишь за 20 секунд до финальной сирены, когда форвард «Адмирала» Червены проявил недюжинные теннисные навыки при игре на пятачке.

Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Хохлачёв (Кугрышев, Локтионов) – 12:26 (5x5)   1:1 Руденков (Николишин) – 15:06 (5x4)   2:1 Любимов (Чибриков, Рыбар) – 17:48 (5x5)   2:2 Кэлоф (Николишин, Йордан) – 36:25 (5x4)   3:2 Талалуев – 56:22 (5x5)

Московский «Спартак» на домашней площадке испытал мощное сопротивление «Амура». Красно-белые дважды выходили вперёд в этом матче (отличились Хохлачёв и Любимов), но «Амур» оба раза отыгрывался. В составе хабаровчан солировали игроки первой тройки Кэлоф, Николишин и Руденков, организовавшие две шайбы в большинстве.

В концовке третьего периода складывалось ощущение, что нас ждёт первый в сезоне овертайм, однако матч уложился в основное время. Чудовищная ошибка Руслана Педана и расторопность Ильи Талалуева принесли «Спартаку» первый успех в регулярке.

Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2022, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Основин, Бутузов) – 00:50 (5x5)   0:2 Бутузов (Бек) – 54:04 (5x5)

Самый малорезультативный матч игрового дня прошёл в Сочи, где южане принимали «Сибирь». Гости открыли счёт уже на 50-й секунде, когда Тейлор Бек замкнул передачу Основина, а вот затем наступила длительная голевая засуха.

«Сочи» тщетно пытался пробить Антона Красоткина, а на 55-й минуте Владимир Бутузов поставил эффектную точку, забив Максиму Третьяку классным кистевым в контратаке.

Права на видео принадежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 3 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
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Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Барыс
Нур-Султан
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
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Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 18:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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