«Ванкувер» объявил о новом контракте с Джей Ти Миллером на $ 56 млн

Пресс-служба клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на официальном сайте объявила о заключении нового контракта с 29-летним американским центральным нападающим Джей Ти Миллером.

С хоккеистом заключён семилетний контракт на общую сумму в $ 56 млн ($ 8 млн за сезон), который начнёт действовать с сезона-2023/2024. Согласно своему прошлому пятилетнему контракту Миллер зарабатывал $ 5,25 млн.

В прошлом сезоне Миллер принял участие в 80 встречах за «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+15» и 47 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он отметился 454 (169+285) результативными действиями в 637 матчах. Ранее Джей Ти выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампу-Бэй Лайтнинг», а игроком «Ванкувера» он стал в 2019 году.