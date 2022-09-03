«Ванкувер» объявил о новом контракте с Джей Ти Миллером на $ 56 млн

Пресс-служба клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на официальном сайте объявила о заключении нового контракта с 29-летним американским центральным нападающим Джей Ти Миллером.
С хоккеистом заключён семилетний контракт на общую сумму в $ 56 млн ($ 8 млн за сезон), который начнёт действовать с сезона-2023/2024. Согласно своему прошлому пятилетнему контракту Миллер зарабатывал $ 5,25 млн.
В прошлом сезоне Миллер принял участие в 80 встречах за «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+15» и 47 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он отметился 454 (169+285) результативными действиями в 637 матчах. Ранее Джей Ти выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампу-Бэй Лайтнинг», а игроком «Ванкувера» он стал в 2019 году.
- 3 сентября 2022
-
03:13
-
01:49
-
00:08
- 2 сентября 2022
-
23:58
-
23:50
-
23:45
-
23:37
-
23:17
-
22:45
-
22:18
-
22:07
-
21:52
-
21:42
-
21:22
-
21:21
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
20:08
-
19:58
-
19:29
-
19:09
-
18:46
-
18:10
-
17:42
-
17:13
-
16:58
-
16:27
-
16:19
-
15:57
-
15:48
-
15:40