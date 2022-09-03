Новиков: надо ругать не Кошечкина, а команду. Сколько лет он сражается и тянет «Металлург»

Известный российский тренер Юрий Новиков поделился мнением о голкипере «Металлурга» Василии Кошечкине.



«Можно сказать, что Кошечкин неудачно отыграл в стартовом матче? О чём можно говорить, если нападающие забросили всего две шайбы? Остальные игроки на Кошечкине едут и едут… Ругать надо не вратаря, а команду. Кошечкин – не очень раскрученный игрок, а он уважаемый вратарь-боец.



Сколько лет он уже сражается и тянет команду на себе. Чем голкипер становится старше, тем сложнее подводить его к матчам и к чемпионату. Важно, как он провёл предсезонку. Но это будет ясно, конечно, не по первой игре. То, что его поменяли во время матча, это чисто рабочий момент.



В таком возрасте тяжело все матчи отыграть стабильно? Это очень тяжело. Он сейчас ещё самый большой вратарь в КХЛ. С такими габаритами, с одной стороны, легче играть, а с другой, в чём-то сложнее. После каждого падения на лёд нужно возвращаться в стойку, а это требует серьёзных физических затрат. Одно дело, когда вратарь среднего роста прыгает, а другое – когда габаритный.



Но Кошечкин понимает, что раз вышел на лёд – сражайся за команду. Чемпионат в этом году длинный, будем смотреть и уже после этого делать какие-то выводы», – цитирует Новикова «РБ Спорт».