Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Знарок: почему Бурмистров не сыграл? Просто. Без причины

Знарок: почему Бурмистров не сыграл? Просто. Без причины
Комментарии

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок объяснил, почему в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (0:2) не сыграли капитан команды Данис Зарипов и форвард Александр Бурмистров.

«Почему Зарипов не сыграл? Приболел. Бурмистров? Просто. Без причины», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Отметим, что Бурмистров был включён в список из 27 игроков команды на выездную серию с «Динамо» и ЦСКА, Зарипов — нет.

В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» снова сыграет в Москве: на стадионе «ЦСКА-Арена» с ЦСКА. Игра состоится в понедельник, 5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022