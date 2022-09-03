Знарок: почему Бурмистров не сыграл? Просто. Без причины

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок объяснил, почему в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (0:2) не сыграли капитан команды Данис Зарипов и форвард Александр Бурмистров.



«Почему Зарипов не сыграл? Приболел. Бурмистров? Просто. Без причины», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.



Отметим, что Бурмистров был включён в список из 27 игроков команды на выездную серию с «Динамо» и ЦСКА, Зарипов — нет.



В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» снова сыграет в Москве: на стадионе «ЦСКА-Арена» с ЦСКА. Игра состоится в понедельник, 5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени.