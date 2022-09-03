Знарок раскритиковал игроков «Ак Барса» из-за гола Игумнова

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал пропущенный гол в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (0:2), автором которого стал форвард бело-голубых Иван Игумнов. Он забросил шайбу за две секунды до конца второго периода.



«Гол Игумнова? Не только нападающие недоработали. Надо опускаться вниз, отрабатывать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» сыграет в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» с ЦСКА. Игра состоится в понедельник, 5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени.