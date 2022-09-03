Кудашов: КХЛ настолько выровнялась, что от команд остались только названия

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением об уровне Фонбет Чемпионата КХЛ в новом сезоне.

«Состояние Кудрявцева? Как говорится – со дня на день, потому что он уже в строю и все сроки практически выдержаны. Вернётся не завтра, но в ближайших играх он появится.

Роли Каблукова и гол Игумнова? Новые команды – новые роли. Здесь правильно так сказать. Что касается Каблукова, то есть меньшинство и оборона – они как были, так и остались, и никуда не делись. В большинстве у него есть конкретный персональный участок, и он выполняет свою роль. Он там не на розыгрыше и не на забивании, но роль очень важная.

По Игумнову: у нас совсем новая команда, и все играют другие роли. Команда потихоньку складывается, но опять же – мне не хочется сейчас глубоко вдаваться, потому что это всего одна игра. У нас от хорошего до плохого один шаг. Не дай бог, что-то произойдёт, и будем совсем другое говорить о Каблукове и Игумнове.

Следующий матч? Настолько выровнялся чемпионат, что от команд остались одни названия. Средний уровень приблизительно похожий. Нельзя говорить, что Нижнекамск – слабый соперник, как это было много лет тому назад. Сейчас все будут друг друга обыгрывать, и важно готовиться к каждому следующему матчу. Может быть, на следующий матч, как мы сегодня на «Ак Барс»? Нужно готовиться, несмотря на соперника и подбор игроков. Всё будет от нас зависеть, от нашей подготовки, и это важный момент для молодых игроков, чтобы они правильно реагировали на победы и поражения», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.