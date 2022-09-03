Шипачёв рассказал об игре в одном звене с Радуловым

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал об игре в одном звене с нападающим Александром Радуловым.



«Мы играли турниры, есть взаимопонимание. Думаю, всё будет нормально.



Как игра с Радуловым? Да обычно. Саня адекватно всё воспринимает. Общаемся, Саня говорит интересные вещи. Есть наигровки, пытаемся использовать. Но сегодня не получилось.



Радулов тоже пытается быть дирижёром? Чем быстрее ходит шайба, тем лучше. По большому счёту Саня таскает её, много играет с шайбой. Все понимают, что он здорово играет. Будет свозить нескольких игроков на себя. Будет отдавать передачи. Только в плюс для команды», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, московские динамовцы обыграли казанцев в первом матче нового сезона КХЛ.