Главный тренер «Витязя» рассказал, когда к команде присоединится канадский легионер

Главный тренер подольского «Витязя» Вячеслав Буцаев рассказал, когда к команде присоединится новичок, нападающий Скотт Уилсон.
«Митчелл получил травму и в этом сезоне не сыграет за нашу команду. Уилсон прибыл пару дней назад. Сейчас все официальные процедуры – это заявка, медосмотр. Я думаю, что очень большая доля вероятности, что в следующем матче он будет уже играть», – передаёт слова Вячеслава Буцаева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
В прошедшем сезоне Уилсон выступал в Американской хоккейной лиге за «Шарлотт Чекерс», в его активе 71 проведённая встреча, в которых он набрал 40 (24+16) очков при полезности «-4». В плей-офф на его счету семь встреч и три результативные передачи.
Ранее форвард выступал в Национальной хоккейной лиге за «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз». В общей сложности он сыграл в НХЛ 193 матча, набрав 51 (20+31) очко. Отметим, что в 2017 году Уилсон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «пингвинов».
- 3 сентября 2022
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