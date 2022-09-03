Женская сборная США по хоккею в полуфинале ЖЧМ обыграла Чехию, забросив 10 шайб
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Сегодня, 3 сентября, в Хернинге (Дания) на «КВИК Хоккей-Арене» проходил полуфинальный матч женского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная США встречалась с командой Чехии. Матч закончился победой американок со счётом 10:1 (6:0, 2:1, 2:0).
Уже в первом периоде США забросили шесть шайб. Отличились Тэйлор Хис, Хэйли Скамурра, Аманда Кессел, Хилари Найт (дубль) и Джесси Комфер. Во втором периоде Кессел забросила ещё две шайбы и оформила хет-трик. В третьем периоде отличись Кэролин Харви и Тэйлор Хис. Для последней эта шайба стала второй в матче.
Единственный гол сборной Чехии забила Клара Гимларова на 32-й минуте.
Во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Швейцарии. Встреча пройдёт сегодня, 3 сентября, и начнётся в 19:00 мск.
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