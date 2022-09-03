Кошечкин заменил Паскуале после трёх голов в первом периоде
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В эти минуты в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором нижегородское «Торпедо» принимает магнитогорский «Металлург». На момент написания новости идёт 15-я минута матча, хозяева ведут в счёте 3:1.
На 13-й минуте голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин вышел на лёд вместо Эдди Паскуале, который пропустил за это время три шайбы.
Напомним, для «Магнитки» этот матч – второй в сезоне. В стартовой встрече магнитогорцы встречались с ЦСКА, и тогда игру начинал Кошечкин, но его заменил Паскуале. Та встреча завершилась поражением команды Ильи Воробьёва со счётом 2:6.
Отметим, в составе «Торпедо» голами отметились Деннис Ян, Егор Виноградов и Игорь Ларионов-младший. У «Магнитки» шайба на счету Ильи Хохлова.
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