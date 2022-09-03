ЦСКА и «Нефтехимик» забросили пять шайб в первые девять минут третьего периода

В эти минуты в Москве на «ЦСКА-Арене» проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором московский ЦСКА принимает нижнекамский «Нефтехимик». На момент написания новости идёт 58-я минута, счёт в матче равный – 4:4 (1:1, 0:1, 3:2).

После двух периодов «Нефтехимик» вёл в счёте 2:1, а за первые девять минут третьего периода команды на двоих забили пять голов. На 42-й минуте Евгений Митякин забил третий гол нижнекамцев – 3:1. На 44-й Антон Слепышев отыграл одну шайбу армейцев, но на 44-й Павел Порядин снова увеличил преимущество гостей. На 45-й минуте Артём Сергеев забил третий гол армейцев, на 49-й Михаил Григоренко сравнял счёт.



Ранее в составе ЦСКА забил Виталий Абрамов, у «Нефтехимика» отличились Михаил Назаров и Ансель Галимов.