Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» забил победный гол «Торпедо» за три секунды до конца третьего периода

«Металлург» забил победный гол «Торпедо» за три секунды до конца третьего периода
Комментарии

Только что в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором нижегородское «Торпедо» принимало магнитогорский «Металлург». Игра закончилась победой «Магнитки» в основное время со счётом 5:4 (2:3, 2:1, 1:0).

На четвёртой минуте Деннис Ян вывел торпедовцев вперёд после паса Кирилла Уракова, на шестой минуте Илья Хохлов сравнял счёт, ему ассистировали Максим Карпов и Денис Зернов. На 10-й Егор Виноградов снова вывел хозяев вперёд после паса Дениса Венгрыжановского. На 13-й минуте Игорь Ларионов-младший забил третий гол нижегородцев с передач Кирилла Уракова и Максима Федотова. На 18-й минуте Максим Карпов сократил отставание в счёте, ему ассистировали Денис Зернов и Анатолий Никонцев. На 23-й Павел Акользин сравнял счёт с передач Анатолия Никонцева и Михаила Фисенко.

На 25-й минуте Акользин оформил дубль после паса Семёна Кошелева и впервые в матче вывел «Магнитку» вперёд, на 27-й Марк Марин сравнял счёт с передач Сергея Гончарука и Антона Сизова.

Победу «Металлургу» принёс гол Егора Яковлева за три секунды до конца третьего периода. Его ассистентами стали Брендан Лайпсик и Джош Карри.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 18:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ян (Ураков) – 03:54 (5x4)   1:1 Хохлов (Карпов, Зернов) – 05:35 (5x4)   2:1 Виноградов (Венгрыжановский) – 09:14 (5x5)   3:1 Ларионов (Ураков, Федотов) – 12:20 (5x4)   3:2 Карпов (Зернов, Никонцев) – 17:48 (5x5)   3:3 Акользин (Никонцев, Фисенко) – 22:26 (5x5)   3:4 Акользин (Кошелев) – 24:58 (5x5)   4:4 Марин (Гончарук, Сизов) – 26:43 (4x5)   4:5 Яковлев (Лайпсик, Карри) – 59:57 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022