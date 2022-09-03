«Металлург» забил победный гол «Торпедо» за три секунды до конца третьего периода

Только что в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором нижегородское «Торпедо» принимало магнитогорский «Металлург». Игра закончилась победой «Магнитки» в основное время со счётом 5:4 (2:3, 2:1, 1:0).
На четвёртой минуте Деннис Ян вывел торпедовцев вперёд после паса Кирилла Уракова, на шестой минуте Илья Хохлов сравнял счёт, ему ассистировали Максим Карпов и Денис Зернов. На 10-й Егор Виноградов снова вывел хозяев вперёд после паса Дениса Венгрыжановского. На 13-й минуте Игорь Ларионов-младший забил третий гол нижегородцев с передач Кирилла Уракова и Максима Федотова. На 18-й минуте Максим Карпов сократил отставание в счёте, ему ассистировали Денис Зернов и Анатолий Никонцев. На 23-й Павел Акользин сравнял счёт с передач Анатолия Никонцева и Михаила Фисенко.
На 25-й минуте Акользин оформил дубль после паса Семёна Кошелева и впервые в матче вывел «Магнитку» вперёд, на 27-й Марк Марин сравнял счёт с передач Сергея Гончарука и Антона Сизова.
Победу «Металлургу» принёс гол Егора Яковлева за три секунды до конца третьего периода. Его ассистентами стали Брендан Лайпсик и Джош Карри.
- 3 сентября 2022
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