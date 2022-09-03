Николаев — о дебюте в сезоне: что мне надо — ходить трястись, бояться? Уверен в СКА

Вратарь СКА Дмитрий Николаев поделился эмоциями от матча с «Салаватом Юлаевым» в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:2, ОТ).
«Всё прошло супер, спасибо команде за хорошую игру, за хороший старт матча. Если бы не они, мы бы не выиграли. Мне кажется, больше эмоций игра отняла, а не сил. Первая игра сезона, мой первый полноценный сезон в КХЛ. Хотелось выложиться на максимум, показать, что я умею. Наверное, получилось, но это не мой максимум.
Во время стартового свистка просто думал об игре, спокойно начал. Концентрация, фокус, чёткость, больше ни о чём не думал. Вчера после тренировки узнал, что играю. Спал хорошо, нормально себя чувствовал. Что мне надо – ходить трястись, бояться чего-то? Я уверен в пацанах, в обороне, нападении. Всё было хорошо. Не знаю, кто будет играть послезавтра», – передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 сентября 2022
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