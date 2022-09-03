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Ротенберг: Николаев — наш воспитанник. Он всегда проявлял качества победителя

Ротенберг: Николаев — наш воспитанник. Он всегда проявлял качества победителя
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением об игре голкипера Дмитрия Николаева в матче с «Салаватом Юлаевым».

Николаев? У нас два сильных вратаря, сезон длинный, будут играть все. Николаев – наш воспитанник, хорошо готовился, всегда проявлял качества победителя. Против таких ребят, как Хо-Сэнг и Хмелевски, ему было непросто, но он выдержал удар. Постараемся использовать как можно больше наших игроков в матчах.

Мы верим в наших ребят, у нас два очень сильных вратаря. Может, они не так широко известны публике, но мы видим в них огромный потенциал, они способны выигрывать большие матчи.

Второй гол «Салавата»? Хоккей – игра ошибок. Марат – молодой парень, во многих командах в составе нет таких игроков, они 13-е нападающие. Марат – лидер команды в своём возрасте, у нас и Бучельников 2003 года играл. Разберём эту ошибку и поможем Марату не допускать таких ошибок в следующей игре. Сегодня у нас было пару лишних ошибок, но они случаются всегда», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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