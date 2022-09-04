«Сотрясения мозга нет». В тренера «Красноярских рысей» попала шайба во время матча МХЛ

Сегодня, 4 сентября, в Новосибирске на арене «Сибирь» проходил матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, в котором «Сибирские Снайперы» принимали «Красноярских Рысей». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0). По ходу матча в главного тренера гостей Сергея Душкина попала шайба.
После матча официальный телеграм-канал «Красноярских рысей» сообщил о состоянии здоровья специалиста.
«Официально! Сегодня во время матча с «Сибирскими Снайперами», в ходе игрового момента, в нашего главного тренера Сергея Душкина попала шайба.
Сотрясения головного мозга нет. В данный момент угрозы здоровью Сергея Васильевича нет, он находится под наблюдением медицинского штаба команды», – написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.
- 4 сентября 2022
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