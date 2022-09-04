«Выделю судейский корпус, они молодцы». Разин раскритиковал арбитров после поражения

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин раскритиковал судейство после поражения в матче с «Автомобилистом» (3:4).
«Плохая первая половина? Мы сразу получили четыре минуты, болельщики хорошо болеют, команда здесь голодная. Сложно, когда у одной команды всё получается, думать об атаке. А вот вторую половину мы хорошо провели, шайбочку держали.
Что показал Вовченко в концовке? Такие моменты не видны со стороны, даже телезрителям. Когда судья мне не даёт поднять головы и подумать, когда раздаётся свисток — и тут же на меня выставляется рука… Они напрягают. Может, здесь и Вовченко эмоционально выплеснулся. Но опять же удалять в концовке игры за такое… Я судей не ругаю.
Кого выделить из команды? Выделю судейский корпус, они молодцы.
Принципиальная встреча? В позапрошлом году, когда Гросс стоял в воротах и мы выиграли 6:3, я все вопросы закрыл после матча. Сейчас для меня встреча с «Автомобилистом» — одна из большого числа, даже несмотря на то, что я живу в соседнем [с ареной] доме. Это обычный рядовой матч, за который дают два очка», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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