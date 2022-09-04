«Спартак» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Сибирь». Словак Рыбар оформил шат-аут

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

На 24-й минуте Дмитрий Кугрышев вывел красно-белых вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Цыплаков и Александр Хохлачёв. Гол Кугрышева оказался единственным в матче. Словацкий голкипер москвичей Патрик Рыбар оформил шат-аут.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Мытищах сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Спартак», одержавший вторую победу в сезоне, в Москве примет владивостокский «Адмирал». Оба матча состоятся 6 сентября.