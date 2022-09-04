Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Сибирь». Словак Рыбар оформил шат-аут

«Спартак» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Сибирь». Словак Рыбар оформил шат-аут
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кугрышев (Цыплаков, Хохлачёв) – 23:56 (5x5)

На 24-й минуте Дмитрий Кугрышев вывел красно-белых вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Цыплаков и Александр Хохлачёв. Гол Кугрышева оказался единственным в матче. Словацкий голкипер москвичей Патрик Рыбар оформил шат-аут.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Мытищах сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Спартак», одержавший вторую победу в сезоне, в Москве примет владивостокский «Адмирал». Оба матча состоятся 6 сентября.

Новость по теме
«Спартак» вырвал победу в матче с «Амуром» на 57-й минуте
Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022