«Спартак» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Сибирь». Словак Рыбар оформил шат-аут
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кугрышев (Цыплаков, Хохлачёв) – 23:56 (5x5)
На 24-й минуте Дмитрий Кугрышев вывел красно-белых вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Цыплаков и Александр Хохлачёв. Гол Кугрышева оказался единственным в матче. Словацкий голкипер москвичей Патрик Рыбар оформил шат-аут.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Мытищах сыграет с «Куньлунь Ред Стар». «Спартак», одержавший вторую победу в сезоне, в Москве примет владивостокский «Адмирал». Оба матча состоятся 6 сентября.
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