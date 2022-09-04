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Агент Евгения Свечникова поделился подробностями перехода клиента в «Сан-Хосе»

Агент Евгения Свечникова поделился подробностями перехода клиента в «Сан-Хосе»
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Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы 25-летнего нападающего Евгения Свечникова, поделился деталями заключения контракта с «Сан‑Хосе Шаркс». Соглашение заключено на один год и $ 750 тыс.

«Евгений Свечников перешёл ко мне совсем недавно, две недели назад. За эти две недели мы проработали все варианты, все команды. На флажке у нас были три предложения. После общения со всеми Женя принял решение в пользу «Сан‑Хосе Шаркс». Он доволен и ждёт, когда откроется тренировочный лагерь, чтобы дальше работать и прогрессировать», — приводит слова Мильштейна «Матч ТВ».

Напомним, в конце августа Свечников поменял агента. Прежде интересы хоккеиста представлял Марк Гандлер. Россиянин, не получивший контракт от «Виннипег Джетс», перешёл к Дэну Мильштейну.

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