В «Салавате» выступили с заявлением по травме американского форварда Хо-Сэнга

«Салават Юлаев» в своём официальном телеграм-канале выпустил заявление относительно состояния здоровья американского нападающего клуба Джоша Хо-Сэнга.

«Хо-Сэнг получил повреждение. Ему предстоит обследование.



Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг получил травму в матче с санкт-петербургским СКА. Об этом заявил сам хоккеист в интервью.



Информация о том, что Джош Хо-Сэнг пропустит более двух месяцев, в данный момент не соответствует действительности. Хо-Сэнгу в ближайшие дни предстоит пройти обследование на предмет изучения характера повреждения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что американский форвард должен пропустить от двух до трёх месяцев. У него была зафиксирована травма нижней части тела. В дебютном матче чемпионата КХЛ Хо-Сэнг отдал результативную передачу.