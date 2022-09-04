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В «Салавате» выступили с заявлением по травме американского форварда Хо-Сэнга

В «Салавате» выступили с заявлением по травме американского форварда Хо-Сэнга
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«Салават Юлаев» в своём официальном телеграм-канале выпустил заявление относительно состояния здоровья американского нападающего клуба Джоша Хо-Сэнга.

«Хо-Сэнг получил повреждение. Ему предстоит обследование.

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг получил травму в матче с санкт-петербургским СКА. Об этом заявил сам хоккеист в интервью.

Информация о том, что Джош Хо-Сэнг пропустит более двух месяцев, в данный момент не соответствует действительности. Хо-Сэнгу в ближайшие дни предстоит пройти обследование на предмет изучения характера повреждения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что американский форвард должен пропустить от двух до трёх месяцев. У него была зафиксирована травма нижней части тела. В дебютном матче чемпионата КХЛ Хо-Сэнг отдал результативную передачу.

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