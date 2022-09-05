Вудкрофт: «Авангард» будет ещё злее после поражения от «Витязя»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от предстоящей встречи с омским «Авангардом» и поблагодарил болельщиков за поддержку в первом матче чемпионата с казахстанским «Барысом».
«Было здорово! Арена гудела, и команда точно чувствовала энергию и поддержку. В какой-то степени именно зрители помогли нам победить в этом сложном матче. Благодарим наших болельщиков за то, что пришли и так поддержали. Наша цель – порадовать болельщиков, город, всю страну. Будем стараться делать это в течение всего сезона.
Что могу сказать об «Авангарде»? Во-первых, это одна из топ-команд лиги. Они быстрые, играют по системе, постоянно создают давление. Тот факт, что они проиграли «Витязю», сделает их ещё более злыми. Мы должны быть готовы к этому. Мы тоже хотим победить. Если мы правильно настроимся, у нас есть все шансы для победы. Надо играть так, как мы умеем. Наш стиль игры в чём-то схож со стилем соперника», — передаёт слова Вудкрофта официальный сайт минского «Динамо».
Матч между минским «Динамо» и омским «Авангардом» начнётся сегодня, 5 сентября, в 19:10 мск.
- 5 сентября 2022
-
15:41
-
15:05
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:12
-
13:55
-
13:14
-
13:10
-
12:39
-
12:04
-
11:34
-
11:22
-
11:18
-
10:53
-
10:22
-
10:02
-
09:49
-
09:16
-
08:44
-
08:33
- 4 сентября 2022
-
23:39
-
23:22
-
22:56
-
22:47
-
22:15
-
21:45
-
21:27
-
20:57
-
20:29
-
19:54
-
19:47
-
19:25
-
19:19
-
19:18