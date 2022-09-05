Вудкрофт: «Авангард» будет ещё злее после поражения от «Витязя»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от предстоящей встречи с омским «Авангардом» и поблагодарил болельщиков за поддержку в первом матче чемпионата с казахстанским «Барысом».

«Было здорово! Арена гудела, и команда точно чувствовала энергию и поддержку. В какой-то степени именно зрители помогли нам победить в этом сложном матче. Благодарим наших болельщиков за то, что пришли и так поддержали. Наша цель – порадовать болельщиков, город, всю страну. Будем стараться делать это в течение всего сезона.

Что могу сказать об «Авангарде»? Во-первых, это одна из топ-команд лиги. Они быстрые, играют по системе, постоянно создают давление. Тот факт, что они проиграли «Витязю», сделает их ещё более злыми. Мы должны быть готовы к этому. Мы тоже хотим победить. Если мы правильно настроимся, у нас есть все шансы для победы. Надо играть так, как мы умеем. Наш стиль игры в чём-то схож со стилем соперника», — передаёт слова Вудкрофта официальный сайт минского «Динамо».

Матч между минским «Динамо» и омским «Авангардом» начнётся сегодня, 5 сентября, в 19:10 мск.