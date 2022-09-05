Мёрфи: научился жать руки в Нижнекамске, но не знал, что так принято по всей России

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи рассказал о помощи в адаптации иностранным новичкам команды, а также о том, как научился жать руки в России.



«Стараюсь где-то подсказывать Саше и Джошу (Хмелевски и Хо-Сэнгу. — Прим. «Чемпионата»), но Саша прекрасно говорит по-русски, и, скорее, это он нам помогает (смеётся). В банк сходить или в магазин, с такими вещами. Ну и каждый город всё-таки разный, в Уфе я впервые, да и в КХЛ ещё, можно сказать, новичок, провёл здесь меньше 70 матчей. Так что полагаюсь на партнёров, на Сашу, который всё нам переводит.



Он нам помогает, рассказывает, как надо делать, как не надо, его правилам поведения в России учили в семье. Например? Для меня основным были обязательные рукопожатия при встрече. Дома мы либо машем друг другу при встрече, либо отбиваем кулачки, а здесь все жмут руки.



Да, я научился этому ещё в Нижнекамске, но не знал, что так принято по всей России. А ещё Саша рассказал, что не надо прощаться с человеком, если позже его ещё увидишь. Ещё учит языку, я всё время говорил «добла утла», а сегодня он меня поправил: «Доброе утро». Так что учусь чему-то каждый день», — сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.