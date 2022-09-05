«Авангард» сменил вратаря после гола минского «Динамо», который отменили

В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит матч в рамках Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором минское «Динамо» принимает омский «Авангард». На 15-й минуте второго периода хозяева ведут со счётом 3:2.



На 11-й минуте второго периода минчане забросили шайбу, автором которой стал форвард Роман Горбунов. Судьи отменили взятие ворот, но главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин произвёл замену вратаря: вместо Василия Демченко на льду появился Станислав Галимов.



В составе «Динамо» в текущем матче шайбы на данную минуту забросили нападающие Райан Спунер (дубль) и Седрик Пакетт. У «Авангарда» отметились форварды Владимир Брюквин и Корбан Найт. Также отметим, что ассистентский хет-трик оформил защитник «Динамо» Джозеф Душак.