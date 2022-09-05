«Авангард» сменил вратаря после гола минского «Динамо», который отменили
Поделиться
В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит матч в рамках Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором минское «Динамо» принимает омский «Авангард». На 15-й минуте второго периода хозяева ведут со счётом 3:2.
На 11-й минуте второго периода минчане забросили шайбу, автором которой стал форвард Роман Горбунов. Судьи отменили взятие ворот, но главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин произвёл замену вратаря: вместо Василия Демченко на льду появился Станислав Галимов.
В составе «Динамо» в текущем матче шайбы на данную минуту забросили нападающие Райан Спунер (дубль) и Седрик Пакетт. У «Авангарда» отметились форварды Владимир Брюквин и Корбан Найт. Также отметим, что ассистентский хет-трик оформил защитник «Динамо» Джозеф Душак.
Комментарии
- 5 сентября 2022
-
21:55
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:21
-
21:15
-
21:11
-
21:04
-
21:00
-
20:36
-
20:26
-
19:57
-
19:30
-
19:21
-
18:31
-
18:09
-
17:41
-
16:57
-
16:40
-
16:17
-
15:41
-
15:05
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:12
-
13:55
-
13:14
-
13:10
-
12:39
-
12:04
-
11:34
-
11:22
-
11:18
-
10:53
Партнерский контент