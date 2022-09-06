Мёрфи – о голе Ничушкина на МЧМ: надо мной смеялись в соцсетях, называли никчёмным

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи поделился воспоминаниями о молодёжном чемпионате мира — 2013, который состоялся в Уфе, а также о матче за третье место между Россией и Канадой. В овертайме победный гол забил форвард россиян Валерий Ничушкин, продавивший Мёрфи.
«Лучше моего папу спросить, как изменилась Уфа с МЧМ-2013. Он тоже ездил на тот МЧМ и гораздо лучше изучил город. Мы-то видели только арену и отель. Я даже не вспомню сейчас, как он назывался, где-то за городом. И один раз нас отвезли в торговый центр, так что я особо ничего не помню о городе.
Но папа вспоминает об Уфе, когда мы созваниваемся. Например, рассказывал, что жил в отеле напротив Макдоналдса. И как-то, гуляя по городу, я наткнулся на то самое место! Ещё было местечко «Шерлок Холмс», он там пиво пил перед матчами. Сейчас я хожу мимо него каждый день. Круто, что он так хорошо помнит город.
Стараюсь забыть победный гол Ничушкина, но не получается. МЧМ – серьёзное дело в Канаде, много ожиданий и ненужного давления. Мы же были просто детьми. Когда шайба зашла в ворота, почувствовал всю тяжесть мира на своих плечах.
Ощущения ужасные. Зашёл после матча в соцсети, а там твои соотечественники смеются над тобой, говорят не приезжать домой, называют никчёмным. Пару лет мне это не давало покоя, но потом я стал смотреть на это как на мотивацию. Но да, тот гол доставил мне немало неприятностей, было паршиво. А ведь у меня в том матче был гол и две передачи, но никто этого уже не помнит!», — сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полное интервью с Райаном Мёрфи читайте на «Чемпионате»:
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