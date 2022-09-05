Минское «Динамо» нанесло поражение «Авангарду» во втором матче команд в сезоне

Минское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:3 (2:1, 1:2, 3:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Арена-Минск».
В составе клуба из столицы Беларуси заброшенными шайбами отметились Райан Спунер (дубль), Седрик Пакетт, Дмитрий Соколов, Ник Меркли и Денис Мосалёв. У «Авангарда» голы во встрече забили Корбан Найт (дубль) и Ник Меркли.
Подопечные Крэйга Вудкрофта одержали вторую победу в сезоне, ранее обыграв дома «Барыс» (4:3, бул.), «Авангард» потерпел второе поражение, в стартовом матче уступив «Витязю» (2:3).
В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» (7 сентября, 19:10 мск), «Авангард» в Санкт-Петербурге встретится со СКА (7 сентября, 19:30 мск).
- 5 сентября 2022
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