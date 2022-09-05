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Минское «Динамо» нанесло поражение «Авангарду» во втором матче команд в сезоне

Минское «Динамо» нанесло поражение «Авангарду» во втором матче команд в сезоне
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Минское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:3 (2:1, 1:2, 3:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Арена-Минск».

В составе клуба из столицы Беларуси заброшенными шайбами отметились Райан Спунер (дубль), Седрик Пакетт, Дмитрий Соколов, Ник Меркли и Денис Мосалёв. У «Авангарда» голы во встрече забили Корбан Найт (дубль) и Ник Меркли.

Подопечные Крэйга Вудкрофта одержали вторую победу в сезоне, ранее обыграв дома «Барыс» (4:3, бул.), «Авангард» потерпел второе поражение, в стартовом матче уступив «Витязю» (2:3).

В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» (7 сентября, 19:10 мск), «Авангард» в Санкт-Петербурге встретится со СКА (7 сентября, 19:30 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2022, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 3
Авангард
Омск
0:1 Брюквин – 07:37 (5x4)   1:1 Пакетт (Спунер, Душак) – 09:06 (5x4)   2:1 Спунер (Душак) – 10:04 (5x4)   2:2 Найт (Буше, Ткачёв) – 24:54 (5x4)   3:2 Спунер (Козун, Душак) – 29:33 (5x4)   3:3 Найт (Ткачёв) – 34:48 (5x5)   4:3 Соколов (Горбунов, Мосалёв) – 42:16 (5x5)   5:3 Меркли – 58:22 (en)   6:3 Мосалёв – 59:40 (en)
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