Московское «Динамо» дома разгромило «Нефтехимик», забросив шесть шайб

Московское «Динамо» одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в очередном матче игрового дня регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».
У бело-голубых заброшенными шайбами отметились Якоб Лилья (дубль), Эрик О'Делл, Иван Игумнов, Дмитрий Рашевский и Никита Новиков. Единственный гол «Нефтехимика» забил Павел Порядин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В стартовых матчах сезона «Динамо» обыграло «Ак Барс» (2:0), а «Нефтехимик» уступил ЦСКА (4:5, ОТ).
В следующем матче подопечные Алексея Кудашова встретятся в гостях с ХК «Сочи» (7 сентября, 19:30 мск), а нижнекамцы — в Ярославле с «Локомотивом» (7 сентября, 19:00 мск).
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