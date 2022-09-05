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Московское «Динамо» дома разгромило «Нефтехимик», забросив шесть шайб

Московское «Динамо» дома разгромило «Нефтехимик», забросив шесть шайб
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Московское «Динамо» одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в очередном матче игрового дня регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

У бело-голубых заброшенными шайбами отметились Якоб Лилья (дубль), Эрик О'Делл, Иван Игумнов, Дмитрий Рашевский и Никита Новиков. Единственный гол «Нефтехимика» забил Павел Порядин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В стартовых матчах сезона «Динамо» обыграло «Ак Барс» (2:0), а «Нефтехимик» уступил ЦСКА (4:5, ОТ).

В следующем матче подопечные Алексея Кудашова встретятся в гостях с ХК «Сочи» (7 сентября, 19:30 мск), а нижнекамцы — в Ярославле с «Локомотивом» (7 сентября, 19:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Лилья (Уил) – 02:17 (5x5)   2:0 Лилья (Ефремов, Волков) – 21:13 (5x5)   3:0 О'Делл – 21:42 (5x5)   3:1 Порядин (Попов, Лещенко) – 46:23 (5x4)   4:1 Игумнов (Миронов, Рашевский) – 47:59 (5x5)   5:1 Рашевский (О'Делл, Игумнов) – 55:33 (5x5)   6:1 Новиков (Никонов, Михайлов) – 58:44 (4x4)
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