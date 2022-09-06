«Куньлунь» подписал однолетний контракт с форвардом-тафгаем сборной Китая

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» сообщила о подписании контракта с нападающим Чжан Цзэсэнем.



Отмечается, что срок соглашения с 25-летним хоккеистом составляет один год.



Уроженец Харбина на протяжении трёх сезонов играл за команду системы «Куньлуня» в Высшей хоккейной лиге, его лучший показатель — 14 очков в 55 матчах сезона-2018/2019. В прошлом году он провёл 19 матчей в КХЛ, не набрав результативных баллов.



Цзэцэнь принял участие в олимпийских играх — 2022 в Пекине, проведя четыре матча в составе сборной Китая и не набрав очков.



После двух матчей сезона Фонбет КХЛ «Куньлунь» заработал два балла. В следующем матче китайский клуб сыграет с новосибирской «Сибирью» в Мытищах (6 сентября, 19:30 мск).