«Куньлунь» подписал однолетний контракт с форвардом-тафгаем сборной Китая
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Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» сообщила о подписании контракта с нападающим Чжан Цзэсэнем.
Отмечается, что срок соглашения с 25-летним хоккеистом составляет один год.
Уроженец Харбина на протяжении трёх сезонов играл за команду системы «Куньлуня» в Высшей хоккейной лиге, его лучший показатель — 14 очков в 55 матчах сезона-2018/2019. В прошлом году он провёл 19 матчей в КХЛ, не набрав результативных баллов.
Цзэцэнь принял участие в олимпийских играх — 2022 в Пекине, проведя четыре матча в составе сборной Китая и не набрав очков.
После двух матчей сезона Фонбет КХЛ «Куньлунь» заработал два балла. В следующем матче китайский клуб сыграет с новосибирской «Сибирью» в Мытищах (6 сентября, 19:30 мск).
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