Форвард СКА Яшкин назвал личную цель на сезон КХЛ

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин после матча с «Барысом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата Фонбет КХЛ рассказал о личной цели на сезон, а также сравнил уровень лиги с НХЛ.



«Стараемся сыграться с партнёрами. Нужно ещё какое-то время, но уже сыграли четыре матча на турнире Пучкова, а теперь две встречи в «регулярке». С каждый игрой лучше сыгрываемся. Личная цель на сезон одна — Кубок Гагарина.



Если сравнить уровень КХЛ и Национальной хоккейной лиги, то мне не важно, где играть. Нигде не легко, везде надо стараться. Прикладываю все усилия. Сегодня готовились к тяжёлой игре — она такой и получилась. Две победы — это хорошо, но хочется выигрывать каждый матч. Будем готовиться к матчу с «Авангардом» на 100%», — цитируют Яшкина «РИА Новости Спорт».