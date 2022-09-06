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Форвард СКА Яшкин назвал личную цель на сезон КХЛ

Форвард СКА Яшкин назвал личную цель на сезон КХЛ
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Нападающий СКА Дмитрий Яшкин после матча с «Барысом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата Фонбет КХЛ рассказал о личной цели на сезон, а также сравнил уровень лиги с НХЛ.

«Стараемся сыграться с партнёрами. Нужно ещё какое-то время, но уже сыграли четыре матча на турнире Пучкова, а теперь две встречи в «регулярке». С каждый игрой лучше сыгрываемся. Личная цель на сезон одна — Кубок Гагарина.

Если сравнить уровень КХЛ и Национальной хоккейной лиги, то мне не важно, где играть. Нигде не легко, везде надо стараться. Прикладываю все усилия. Сегодня готовились к тяжёлой игре — она такой и получилась. Две победы — это хорошо, но хочется выигрывать каждый матч. Будем готовиться к матчу с «Авангардом» на 100%», — цитируют Яшкина «РИА Новости Спорт».

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