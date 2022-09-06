Матыцин: нет сомнений, что НХЛ должна быть заинтересована в России на Кубке мира

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос об участии сборной России в Кубке мира по хоккею 2024 года.



«Не вызывает сомнений, что организаторы должны быть заинтересованы, и наверняка заинтересованы в том, чтобы отечественные хоккеисты приняли участие в реализации этого проекта. В каком формате будет сборная команда РФ – я думаю, это единственный формат, который может устроить нас как страну. И не вижу на сегодняшний день с нашей стороны никаких преград, чтобы этот проект был реализован.



Это часть большой программы международного сотрудничества, а международное сотрудничество прежде всего предполагает диалог и учёт всех интересов. Надеюсь, что наши заокеанские партнёры тоже учтут эти принципы при подготовке проектов.



Были ли сигналы от НХЛ о возможности участия РФ в Кубке? У Минспорта такой информации нет. Но я надеюсь, что мы в случае заинтересованности окажем максимальное содействие, чтобы обеспечить участие наших спортсменов», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

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