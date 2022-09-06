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«Начнут тащить в разные стороны — по башке надо давать». И. Гимаев — о звёздах «Ак Барса»

«Начнут тащить в разные стороны — по башке надо давать». И. Гимаев — о звёздах «Ак Барса»
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Трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР Ирек Гимаев прокомментировал становление команды в казанском «Ак Барсе», а также вероятность возникновения конфликтов.

«Дай бог, чтобы у «Ак Барса» получилась именно команда. Потому что можно звёзд собрать, а команды не будет. Надеюсь, в этом году у них получится. Могут ли в таком коллективе возникнуть конфликты? Я не сужу по нынешним временам, а скорее, по своему времени. Этого не должно быть, если это команда: должны быть те, кто и рояль носит, и забивает.

Думаю, Знарок объяснит им, кто что должен делать. Если начнут тащить в разные стороны каждый, то по башке надо давать», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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