Тардиф: конгресс ИИХФ рассмотрит возвращение сборной России по хоккею на чемпионат мира

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что полугодовой конгресс организации рассмотрит вопрос о порядке возвращения сборных России и Беларуси на чемпионат мира в случае утверждения такого допуска.



«На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет ИИХФ работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Беларуси, если оно состоится в следующем году или позже. Всё это будет представлено совету ИИХФ до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса», — приводит слова Тардифа ТАСС.



Напомним, российские и белорусские национальные и клубные команды не могут принимать участия во всех международных турнирах в 2022 году по решению ИИХФ.