Тардиф: конгресс ИИХФ рассмотрит возвращение сборной России по хоккею на чемпионат мира
Поделиться
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что полугодовой конгресс организации рассмотрит вопрос о порядке возвращения сборных России и Беларуси на чемпионат мира в случае утверждения такого допуска.
«На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет ИИХФ работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Беларуси, если оно состоится в следующем году или позже. Всё это будет представлено совету ИИХФ до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Напомним, российские и белорусские национальные и клубные команды не могут принимать участия во всех международных турнирах в 2022 году по решению ИИХФ.
Комментарии
- 6 сентября 2022
-
15:47
-
15:23
-
15:00
-
14:59
-
14:35
-
14:23
-
13:57
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
11:42
-
11:26
-
10:53
-
10:49
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:21
-
08:00
-
07:00
- 5 сентября 2022
-
23:58
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:30
-
23:24
Партнерский контент