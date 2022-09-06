Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Бурдасова помог «Трактору» обыграть «Автомобилист» и одержать 1-ю победу в сезоне

Дубль Бурдасова помог «Трактору» обыграть «Автомобилист» и одержать 1-ю победу в сезоне
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2022, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Бурдасов – 00:17 (5x5)   1:1 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 18:24 (5x4)   1:2 Да Коста (Голышев, Широков) – 33:59 (5x5)   2:2 Бурдасов (Исаев, Калинин) – 46:47 (5x5)   3:2 Пулккинен (Бурдасов, Бывальцев) – 53:54 (5x4)   3:3 Валк (Зборовский) – 57:33 (5x5)   4:3 Хохряков (Тертышный) – 61:10 (3x3)

На 17-й секунде матча Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд. На 19-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 34-й минуте Стефан Да Коста во второй раз во встрече поразил ворота Сергея Мыльникова. На 47-й минуте Антон Бурдасов сравнял счёт — 2:2. На 54-й минуте Теэму Пулккинен оформил хет-трик. На 58-й минуте Кёртис Валк с передачи Сергея Зборовского восстановил равенство в счёте — 3:3. Победный гол в овертайме забил Пётр Хохряков.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 8 сентября в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Трактор» 9 сентября в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022