Дубль Бурдасова помог «Трактору» обыграть «Автомобилист» и одержать 1-ю победу в сезоне

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

На 17-й секунде матча Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд. На 19-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 34-й минуте Стефан Да Коста во второй раз во встрече поразил ворота Сергея Мыльникова. На 47-й минуте Антон Бурдасов сравнял счёт — 2:2. На 54-й минуте Теэму Пулккинен оформил хет-трик. На 58-й минуте Кёртис Валк с передачи Сергея Зборовского восстановил равенство в счёте — 3:3. Победный гол в овертайме забил Пётр Хохряков.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 8 сентября в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Трактор» 9 сентября в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым».