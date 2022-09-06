Разин — о селекции: мы в очереди стоим, пока Уфа себе не найдёт
Поделиться
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча с «Металлургом» высказался о селекции клуба.
«Сложный вопрос, располагает ли бюджет к новым игрокам. Я в «Телеграме» ответил, сразу пошла волна домыслов, что я своих ребят унизил или оскорбил. Такого нет, наоборот, стараюсь помочь им раскрыться и развиваться. Насчёт легионера — сейчас очень сложно кого-то найти. Проблемы даже у клубов-олигархов. Кого ни спроси, все ищут праворукого атакующего защитника и праворукого центра. Ну куда нам, если мы в очереди стоим, пока Уфа себе не найдёт… Пока всё, что предлагают, всё не то. У нас бюджет ограничен, нам вообще нельзя ошибиться. Мы сто раз взвесим, прежде чем что-то сделаем», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Новость по темеСтало известно, сколько получают игроки «Северстали». Клуб не достигает пола зарплат
Комментарии
- 6 сентября 2022
-
22:59
-
22:14
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:16
-
21:06
-
20:50
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:07
-
19:23
-
19:15
-
19:01
-
18:33
-
18:00
-
17:55
-
17:29
-
16:49
-
16:19
-
15:47
-
15:23
-
15:00
-
14:59
-
14:35
-
14:23
-
13:57
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
Партнерский контент