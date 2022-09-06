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Разин — о селекции: мы в очереди стоим, пока Уфа себе не найдёт

Разин — о селекции: мы в очереди стоим, пока Уфа себе не найдёт
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча с «Металлургом» высказался о селекции клуба.

«Сложный вопрос, располагает ли бюджет к новым игрокам. Я в «Телеграме» ответил, сразу пошла волна домыслов, что я своих ребят унизил или оскорбил. Такого нет, наоборот, стараюсь помочь им раскрыться и развиваться. Насчёт легионера — сейчас очень сложно кого-то найти. Проблемы даже у клубов-олигархов. Кого ни спроси, все ищут праворукого атакующего защитника и праворукого центра. Ну куда нам, если мы в очереди стоим, пока Уфа себе не найдёт… Пока всё, что предлагают, всё не то. У нас бюджет ограничен, нам вообще нельзя ошибиться. Мы сто раз взвесим, прежде чем что-то сделаем», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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