Тренер «Трактора» прокомментировал первую победу в сезоне, добытую лишь в третьем матче

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал первую победу в сезоне. Челябинцы обыграли «Автомобилист» в овертайме со счётом 4:3.

«Сегодня важно было победить, об этом говорили с ребятами. Неудачно провели первые два матча. По содержанию — неплохо, по счёту — не очень хорошо. Сегодня настраивались на победу. Всю игру действовали по заданию, где-то соперник инициативу забирал. Грамотно сыграли. Слова благодарности команде за победу и нашим болельщикам за поддержку.



Как пришла мысль поменять местами Пулккинена и Бурдасова? Пока ещё начало сезона. На предсезонной подготовке больше закладывали физические кондиции. Не так много внимания получилось уделить тактическим моментам. Предсезонные матчи отличаются от чемпионата, сложно было оценить, насколько правильно мы составили звенья. Две встречи показали, что нужно что-то поменять, поэтому изменили сочетания. Сработало. Дальше будем думать.



Как оценю игру третьего звена, которое получилось молодёжным? Не сказал бы, что это молодёжное звено. Может быть, Саше Подкорытову и Максиму Шабанову не хватает опыта игры в КХЛ. Ребята стараются, на предсезонке они показали, что готовы играть в КХЛ.



Снова «Трактор» пропускает в меньшинстве? Есть моменты, над этим работаем. В прошлой встрече неправильно расположились, не в ту сторону клюшку направили. Сегодня на возврате неправильно сработали. Уделяем этому пристальное внимание. Будем улучшать», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт команды.

Напомним, матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», завершился победой «Трактора» в овертайме со счётом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0). Победную шайбу на второй минуте дополнительного периода забросил Пётр Хохряков.