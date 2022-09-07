Фетисов — о турнире любительских команд на льду Байкала: интерес к матчам колоссальный

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Вячеслав Фетисов рассказал о планах провести турнир среди любительских команд на льду озера Байкал.



«Планируется на следующий год организовать турнир среди любительских команд. В этом году просто лёд не был таким прочным, поэтому не стали рисковать и перенесли. Надо быть уверенным, что лёд будет достаточно прочным. Интерес к матчу колоссальный, все спрашивают, все хотят туда попасть.



Участие звёзд и легенд отечественного хоккея обязательно. Ответственность за это мероприятие несёт Ночная хоккейная лига, все звёзды и легенды входят в руководящий орган, закреплены регионами, часто выезжают на матчи и мастер-классы. Поэтому обязательно будут участвовать», — цитирует Фетисова ТАСС.



Байкал является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов).

В 2021 году на льду Байкала провели матч команды олимпийских чемпионов и представители Иркутской области. Встреча завершилась со счётом 8:6 в пользу звёзд хоккея. В 2022 году матч был запланирован на 8 марта, но его отменили из-за недостаточной прочности льда.