Фетисов назвал главных фаворитов нового сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Российской Федерации Вячеслав Фетисов поделился мнением, какие клубы являются главными фаворитами нового сезона Континентальной хоккейной лиги.



«Можно пересчитать по пальцам клубы, которые имеют привилегии в нашем чемпионате: ЦСКА, СКА, «Ак Барс». В этом смысле ничего нового нет, интриги никакой. Всё будет разыгрываться между ними», – приводит слова Фетисова Metaratings.



Напомним, сегодня, 1 сентября, новый сезон КХЛ откроется матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом плей-офф магнитогорским «Металлургом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало — в 19:00 по московскому времени.