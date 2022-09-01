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ЦСКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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18:10 Мск
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Фетисов назвал главных фаворитов нового сезона КХЛ

Фетисов назвал главных фаворитов нового сезона КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Российской Федерации Вячеслав Фетисов поделился мнением, какие клубы являются главными фаворитами нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Можно пересчитать по пальцам клубы, которые имеют привилегии в нашем чемпионате: ЦСКА, СКА, «Ак Барс». В этом смысле ничего нового нет, интриги никакой. Всё будет разыгрываться между ними», – приводит слова Фетисова Metaratings.

Напомним, сегодня, 1 сентября, новый сезон КХЛ откроется матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом плей-офф магнитогорским «Металлургом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало — в 19:00 по московскому времени.

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