Максим Гончаров — о драках в хоккее: главное — не бояться и не давать заднюю

Защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров рассказал, почему предпочитает жёсткий стиль игры.
«Если бы я родился чуть меньшим, то, возможно, у меня была бы другая манера игры. Но с юниорского периода был побольше сверстников, где-то чаще играл в тело.
Возможно ли провести хороший силовой приём, если ты маленького роста? Конечно, можно. Если ты физически крепок, то у тебя будет преимущество перед другим игроком. К тому же у маленьких игроков более низкий центр тяжести, чем у высоких, поэтому всё так же можно провести хороший силовой приём. Например, Дарюс Каспарайтис невысокого роста, но известен как жёсткий защитник.
Где я учился дракам и почему часто дерусь на льду? Нет, я нигде не учился. Драки на льду – это не моя цель на игру. Это больше диктуется высоким темпом игры, накалом страстей на льду – всё это и приводит к драке. Главное – не бояться. Нужно уметь постоять за себя и не дать заднюю. Но я тут не сказать, что большой советчик: есть тафгаи, которые профессионально этим занимаются. Когда был в США, то видел их тренировки. Они специально надевают на грушу-манекен свитер другой команды и пытаются бить. В КХЛ такого нет», — цитирует Гончарова портал БИЗНЕС Online.
- 7 сентября 2022
-
11:52
-
11:34
-
11:27
-
11:16
-
10:53
-
10:36
-
10:23
-
09:57
-
09:46
-
09:35
-
09:00
-
08:56
-
08:35
-
08:20
-
08:00
-
06:00
- 6 сентября 2022
-
23:58
-
23:33
-
23:20
-
22:59
-
22:14
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:16
-
21:06
-
20:50
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:07
-
19:23
-
19:15
-
19:01