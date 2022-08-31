Гончаров подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с защитником Максимом Гончаровым, сообщает официальный сайт КХЛ.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 32-летний игрок провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу. 10 из этих матчей он сыграл за омский «Авангард», одну встречу — за «Сибирь», в которой он оказался в декабре 2021 года.
Всего в активе хоккеиста 427 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых он набрал 91 очко: забросил 30 шайб и отдал 61 результативную передачу. Также он провёл 73 матча в розыгрыше Кубка Гагарина, заработав семь (4+3) баллов.
По итогам прошлого сезона «Нефтехимик» занял седьмое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Трактору».
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