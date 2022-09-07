Стало известно расписание матчей МЧМ-2023, который перенесли из России в Канаду

Стало известно расписание молодёжного чемпионата мира – 2023, который пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон. Отметим, что МЧМ-2023 должен был состояться в России (в Новосибирске и Омске), однако Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишила Россию этого права. Кроме того, на турнире не сыграют сборные России и Беларуси из-за отстранения от всех турниров под эгидой ИИХФ в 2023 году.
В группе А сыграют сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии и Австрии. Матчи будет принимать арена Скотиабанк-центр в Галифаксе.
В группе B силами померяются США, Финляндия, Швейцария, Словакия и Латвия. Матчи пройдут на арене Авенир-центр в Монктоне.
Групповой этап начнётся 26 декабря и завершится 31 декабря. Под Новый год состоятся матчи Канады со Швецией в Галифаксе, а также США с Финляндией в Монктоне.
Финал состоится 5 января на арене Скотиабанк-центр в Галифаксе.
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