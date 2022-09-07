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ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Валенцовым

ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Валенцовым
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Как сообщает официальный телеграм-канал клуба ХК «Сочи», сочинский клуб расторг контракт с Владиславом Валенцовым.

25-летний защитник провёл в составе команды два сезона (2020/2021, 2021/2022), за это время сыграл в 52 матчах чемпионата КХЛ, в которых набрал пять (3+2) очков при показателе полезности «-8». В нынешнем сезоне в официальных матчах игрок участия не принимал.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» занял 11-е место на Западе, набрал 41 очко в 48 проведённых матчах. Клуб основан в 2014 году. С сезона-2014/2015 он выступает в дивизионе Боброва Западной конференции. Домашняя арена — дворец спорта «Большой», вмещающий 12 000 зрителей. Главным тренером команды является Андрей Назаров.

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