ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Валенцовым

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба ХК «Сочи», сочинский клуб расторг контракт с Владиславом Валенцовым.

25-летний защитник провёл в составе команды два сезона (2020/2021, 2021/2022), за это время сыграл в 52 матчах чемпионата КХЛ, в которых набрал пять (3+2) очков при показателе полезности «-8». В нынешнем сезоне в официальных матчах игрок участия не принимал.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» занял 11-е место на Западе, набрал 41 очко в 48 проведённых матчах. Клуб основан в 2014 году. С сезона-2014/2015 он выступает в дивизионе Боброва Западной конференции. Домашняя арена — дворец спорта «Большой», вмещающий 12 000 зрителей. Главным тренером команды является Андрей Назаров.