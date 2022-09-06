Назаров объяснил причины поражения «Сочи» в двух стартовых матчах нового сезона КХЛ

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о подготовке клуба к матчу с московским «Динамо» в рамках Фонбет КХЛ.



«В чём вижу основную причину поражений в двух стартовых матчах сезона? Как ни странно – в огромном желании всех ребят проявить себя. У нас очень молодая команда, средний возраст игроков не дотягивает и до 24 лет. И по этому показателю мы входим в тройку самых молодых команд КХЛ вместе с «Торпедо» и «Северсталью». И, конечно, молодым игрокам очень хотелось проявить себя в первых домашних матчах – перед многочисленными болельщиками, перед своими жёнами и подругами, которые были на трибунах.



Как я уже говорил на пресс-конференции после матча с «Адмиралом», хоккеисты банально перенервничали. И эта нервозность приводила к неоправданным потерям шайбы, к детским ошибкам, влияла на реализацию моментов. Это всё – отголоски молодости. Наши игроки учатся, работают, стараются. В этом отношении у меня нет к ним никаких претензий. Но нужно снять с себя лишний груз, который давит и не позволяет демонстрировать правильный хоккей. В конце концов, впереди 66 матчей, нервную систему надо беречь.



Как команда провела два дня до матча с «Динамо»? Моей главной задачей было раскрепостить ребят, убрать лишнюю нервозность. Со стороны тренерского штаба не было никаких «наездов» – сейчас это ни к чему хорошему не приведёт. Просто с игроками спокойно поговорили, чтобы они начали показывать все свои лучшие качества. Мы сделаем точечные изменения в составе перед игрой с «Динамо», в заявке будут хоккеисты, для которых матч станет первым в сезоне. И наш состав по среднему возрасту станет самым молодым в лиге.



Мы уже посчитали: 23,85 года. Сравните это со средним возрастом «Сибири» (25,68) или «Адмирала» (28,03), с которыми мы встречались на старте сезона. Два-три года разницы – это огромная дистанция в профессиональном хоккее. Но мы сами выбрали этот путь, и от него не собираемся отказываться. Уверен, что завтра мы добавим в движении, в агрессии, в реализации», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.