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«Филадельфия» может расторгнуть контракт». В НХЛ прокомментировали ситуацию Ивана Федотова

«Филадельфия» может расторгнуть контракт». В НХЛ прокомментировали ситуацию Ивана Федотова
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о ситуации с российским голкипером Иваном Федотовым. Вратарь в мае подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», однако в начале июля хоккеиста забрали в Северодвинск для прохождения военной службы.

«У клуба есть возможность расторгнуть его контракт», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Отметим, что такое возможно в том случае, если Федотов не прибудет в тренировочный лагерь команды. Тем не менее права на игрока останутся у клуба НХЛ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Федотов подпишет трёхлетний контракт с московским ЦСКА, за который выступал в прошлом сезоне и которому помог завоевать Кубок Гагарина. Однако в армейском клубе быстро опровергли эти слухи.

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