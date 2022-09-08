«Монреаль» подписал новый контракт с голкипером Примо на $ 2,67 млн

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кейден Примо подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Хабс».



Отмечается, что срок соглашения с 23-летним хоккеистом рассчитан на три года, контракт носит односторонний характер. Кэпхит Примо по новому соглашению составит $ 890 тыс., общая сумма – $ 2,67 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги вратарь принял участие в 12 встречах, отразив 86,8% бросков при коэффициенте надёжности 4,62.



В Американской хоккейной лиге (АХЛ) Примо выступал за «Лаваль Рокет», на его счету 33 матча в регулярном чемпионате, он отразил 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.



Напомним, «Монреаль» в прошедшем сезоне не вышел в плей-офф, заняв 16-е место в Восточной конференции НХЛ.