Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Адмирал». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кадри пожертвовал $ 1 млн хирургическому центру, который будет назван в его честь

Кадри пожертвовал $ 1 млн хирургическому центру, который будет назван в его честь
Комментарии

Нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри пожертвовал $ 1 млн Лондонскому центру медицинских наук, находящемуся в западной части Онтарио (Канада), сообщает TSN.

Отметим, что 31-летний хоккеист родился в Лондоне (город в Канаде, в юго-западной части провинции Онтарио. — Прим. «Чемпионата»). Сообщается, что центр будет называться Хирургическим центром имени Назема Кадри.

В межсезонье форвард подписал контракт с «Калгари Флэймз». В прошедшем сезоне Кадри выступал за «Колорадо Эвеланш», выиграв с клубом Кубок Стэнли и установив личный рекорд результативности. На его счету 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата и ещё 15 (7+8) баллов в 16 матчах розыгрыша плей-офф.

В общей сложности на его счету 739 матчей в НХЛ, в которых он набрал 512 (219+293) очков при общей полезности «-14». Ранее Кадри также выступал за «Торонто Мэйпл Лифс».

«Калгари» обеспечил одиозному Кадри роскошную пенсию. Эта сделка может погубить клуб «Калгари» обеспечил одиозному Кадри роскошную пенсию. Эта сделка может погубить клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022