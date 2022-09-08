Кадри пожертвовал $ 1 млн хирургическому центру, который будет назван в его честь

Нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри пожертвовал $ 1 млн Лондонскому центру медицинских наук, находящемуся в западной части Онтарио (Канада), сообщает TSN.



Отметим, что 31-летний хоккеист родился в Лондоне (город в Канаде, в юго-западной части провинции Онтарио. — Прим. «Чемпионата»). Сообщается, что центр будет называться Хирургическим центром имени Назема Кадри.



В межсезонье форвард подписал контракт с «Калгари Флэймз». В прошедшем сезоне Кадри выступал за «Колорадо Эвеланш», выиграв с клубом Кубок Стэнли и установив личный рекорд результативности. На его счету 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата и ещё 15 (7+8) баллов в 16 матчах розыгрыша плей-офф.



В общей сложности на его счету 739 матчей в НХЛ, в которых он набрал 512 (219+293) очков при общей полезности «-14». Ранее Кадри также выступал за «Торонто Мэйпл Лифс».