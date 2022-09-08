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«Металлург» потерпел третье поражение в сезоне, в овертайме уступив «Амуру»

«Металлург» потерпел третье поражение в сезоне, в овертайме уступив «Амуру»
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Хабаровский «Амур» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:4 (0:2, 1:0, 3:2, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

В составе победителей шайбы в основное время забросили нападающие Иван Николишин, Вячеслав Грецкий, Ярослав Лихачёв и защитник Михал Йордан. Победный гол в овертайме забил Николишин. У «Металлурга» отличились форварды Джош Карри, Данила Юров, Анатолий Никонцев и Николай Голдобин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для «Магнитки» это поражение стало третьим в сезоне (ЦСКА, 2:6; «Северсталь», 3:4 ОТ), команда выиграла всего одну встречу — у «Торпедо» (5:4). На счету «Амура» вторая победа в чемпионате («Куньлунь», 2:0) при двух проигранных встречах («Спартак», 2:3; «Торпедо», 1:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2022, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 5
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Голдобин (Юров) – 12:06 (5x5)   2:0 Никонцев (Зернов) – 14:04 (5x5)   2:1 Йордан (Николишин) – 21:20 (5x4)   3:1 Юров (Яковлев, Земчёнок) – 40:37 (5x5)   3:2 Лихачёв (Слепец) – 41:42 (5x5)   4:2 Карри (Лайпсик) – 51:23 (5x4)   4:3 Грецкий (Корягин) – 53:51 (5x5)   4:4 Николишин (Руденков) – 59:35 (6x5)   4:5 Николишин (Руденков) – 64:20 (3x3)
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