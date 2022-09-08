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«Торпедо» забросило пять шайб «Автомобилисту» во втором периоде матча

«Торпедо» забросило пять шайб «Автомобилисту» во втором периоде матча
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В эти минуты в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местное «Торпедо» и екатеринбургский «Автомобилист». По окончании второго периода хозяева ведут со счётом 5:2.

Хоккеисты «Торпедо» сумели забросить пять шайб во второй двадцатиминутке. Забитыми голами отличились нападающие Денис Венгрыжановский, Алексей Кручинин, Василий Атанасов, Деннис Ян, а также защитник Зият Пайгин. Единственный гол «Автомобилиста» в периоде забил форвард Анатолий Голышев.

Напомним, «Торпедо» на старте сезона обыграло «Амур» (6:1) и уступило «Металлургу» (4:5), «Автомобилист» оказался сильнее «Локомотива» (4:2) и «Северстали» (4:3), а также уступил «Трактору» (3:4 ОТ).

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