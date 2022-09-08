«Автомобилист» заработал три малых штрафа одновременно в 3-м периоде игры с «Торпедо»

В эти минуты в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются местное «Торпедо» и екатеринбургский «Автомобилист». В середине третьего периода хозяева ведут со счётом 7:2.
«Автомобилист» был наказан тремя малыми штрафами одновременно в середине третьей двадцатиминутки. За грубость был удалён Кёртис Валк, после чего главный тренер клуба Николай Заварухин начал спорить с судьями и также заработал двухминутный штраф за неспортивное поведение. Кроме того, «Автомобилист» получил командный штраф за задержку игры.
Отметим, что «Торпедо» воспользовалось численным преимуществом и забросило шайбу. Автором гола стал Деннис Ян, после чего игра продолжилась в формате 5х3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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