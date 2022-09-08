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Гол Шипачёва за 2 секунды до конца овертайма принёс «Ак Барсу» победу над «Адмиралом»

Гол Шипачёва за 2 секунды до конца овертайма принёс «Ак Барсу» победу над «Адмиралом»
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Казанский «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

В составе победителей в основное время гол забил форвард Александр Радулов на 12-й минуте, ему ассистировали Станислав Галиев и Кирилл Семёнов. У «Адмирала» шайбу забросил нападающий Александр Горшков с пасов Антона Берлёва и Либора Шулака.

В овертайме победный гол забил форвард «Ак Барса» Вадим Шипачёв, голевой пас на счету Станислава Галиева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Ак Барс» одержал вторую победу в сезоне, ранее обыграв ЦСКА (5:1). «Адмирал» потерпел третье поражение, одержав одну победу в текущей регулярке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2022, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 А. Радулов (Галиев, Семёнов) – 11:28 (5x5)   1:1 Горшков (Берлёв, Шулак) – 39:19 (5x4)   2:1 Шипачёв (Галиев) – 64:58 (4x3)
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