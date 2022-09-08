«Торпедо» крупно обыграло «Автомобилист» в матче регулярного сезона КХЛ, забросив 7 шайб

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:3 (0:1, 5:1, 2:1). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



В составе подопечных Игоря Ларионова заброшенными шайбами отметились Деннис Ян (дубль), Денис Венгрыжановский, Алексей Кручинин, Василий Атанасов, Зият Пайгин и Сергей Гончарук. У «Автомобилиста» голы забили Виктор Неучев, Анатолий Голышев и Стефан Да Коста.

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В следующем матче регулярного сезона «Торпедо» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» (12 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени), а «Автомобилист» примет в Екатеринбурге «Авангард» (11 сентября, 15:00 мск).