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«Торпедо» крупно обыграло «Автомобилист» в матче регулярного сезона КХЛ, забросив 7 шайб

«Торпедо» крупно обыграло «Автомобилист» в матче регулярного сезона КХЛ, забросив 7 шайб
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Нижегородское «Торпедо» одержало победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:3 (0:1, 5:1, 2:1). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

В составе подопечных Игоря Ларионова заброшенными шайбами отметились Деннис Ян (дубль), Денис Венгрыжановский, Алексей Кручинин, Василий Атанасов, Зият Пайгин и Сергей Гончарук. У «Автомобилиста» голы забили Виктор Неучев, Анатолий Голышев и Стефан Да Коста.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного сезона «Торпедо» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком» (12 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени), а «Автомобилист» примет в Екатеринбурге «Авангард» (11 сентября, 15:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2022, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
7 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Неучев (Филяев, Василевский) – 15:19 (5x5)   1:1 Венгрыжановский (Коваленко, Кручинин) – 20:44 (5x3)   1:2 Голышев (Да Коста, Широков) – 24:28 (5x5)   2:2 Кручинин (Коваленко, Венгрыжановский) – 27:54 (5x4)   3:2 Атанасов (Воронин, Шавин) – 28:13 (5x5)   4:2 Ян (Марин, Агостино) – 37:11 (5x5)   5:2 Пайгин (Агостино, Ларионов) – 39:53 (4x4)   6:2 Гончарук (Венгрыжановский, Коваленко) – 49:50 (5x4)   7:2 Ян (Ларионов, Федотов) – 51:14 (5x3)   7:3 Да Коста (Голышев, Широков) – 56:31 (5x5)
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