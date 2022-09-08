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Тамбиев — об 1:2 с «Ак Барсом»: «Адмирал» сыграл лучший матч в сезоне. Доволен ребятами

Тамбиев — об 1:2 с «Ак Барсом»: «Адмирал» сыграл лучший матч в сезоне. Доволен ребятами
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).

«Сыграли хороший матч – спасибо ребятам, лучший матч в этом сезоне команда отыграла: системно, терпели, работали. На одно очко мы точно наиграли. В концовке мастерство соперника в большинстве сказалось. Но я очень доволен ребятами сегодня – самоотдачей, отношением к делу. Хорошая игра в нашем исполнении, надо держаться её в будущих матчах.

Бросок Шулака в овертайме по пустым? Наверное, можно было сыграть проще, но запретный плод сладок, что тут сделаешь. Знали, что в овертайме «Ак Барс» будет менять вратаря. Когда у тебя в колоде такие исполнители, ты знаешь, что они затащат шайбу в зону и распорядятся ей как надо. Я бы, может, тоже снял вратаря, но мы толком не владели шайбой», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.

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