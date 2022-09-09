Тренер московского «Динамо»: СКА на ходу, но мы ничем не уступаем. Игра будет тяжёлой

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги со СКА. Встреча состоится сегодня, 9 сентября, начало — в 19:00 мск.



«Ожидание большого праздника. Игра будет тяжёлой для обеих команд. СКА на ходу, но мы ничем не уступаем. Ни молодостью, ни задором, ни борьбой. Поэтому шансы равны.



Как оценю физическое состояние игроков? Команда успела восстановиться вчера. До какой степени — увидим вечером. В принципе, всё идёт в плановом режиме. Все клубы в равных условиях. СКА тоже играет четвёртую игру через день, поэтому пенять на это не стоит. Есть такой календарь, будем его играть.



Ключи к успеху в сегодняшнем матче? Самоотдача, самоотверженность и желание победить», — цитирует Савченкова пресс-служба клуба.